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Бестемьянова высказалась о неудачном выступлении Валиевой на контрольных прокатах

Бестемьянова высказалась о неудачном выступлении Валиевой на контрольных прокатах
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Олимпийская чемпионка 1988 года, четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о неудачном выступлении фигуристки Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.

«Готова бесконечно говорить про Валиеву. Очень её люблю. Камила так одарена природой, у нее необыкновенная грация. Желаю ей справиться со всеми неудачными и несправедливыми решениями и не потерять, а вернуться к себе. Очень надеюсь, что Валиевой помогут. Ей нужна помощь, но она потрясающе красивая фигуристка, которой не было раньше. Уверена, что Камила об этом знает, просто иногда расстраивается и теряет себя.

Ещё в полном восторге от Трусовой. Её целеустремлённость просто потрясает. Саша в такой форме, что хоть сейчас можно ехать на самые серьёзные турниры. А это начало сезона! Что будет потом? Ещё тройной аксель добавит? Что бы Саша ни добавляла — уже сейчас прекрасна.

Среди лидеров отметила бы и Захарову, которая ещё с прошлого года ворвалась. Её нельзя списывать со счетов. Нас ждёт потрясающий и интересный чемпионат России», – приводит слова Бестемьяновой Sport24.

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