Бестемьянова оценила выступления Гуменника и Дикиджи на контрольных прокатах сборной

Олимпийская чемпионка 1988 года, четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступления фигуристов Владислава Дикиджи и Петра Гуменника на контрольных прокатах сборной России.

«У мужчин был очень хорош Дикиджи. Он по сравнению с прошлым годом преобразился. Влад нашёл в себе силы и сейчас находится в прекрасной форме. Он никогда не отличался лишним весом, но сейчас сильно подсушился, и это даёт ему возможность быть более стабильным в четверных прыжках. Это очень здорово и просто впечатляет.

Дикиджи поверил в себя по сравнению с прошлым годом. Он больше не комплексует — как бы принял себя таким, какой он есть. Мы работали с ним в прошлом году и ставили программы на то, какой он есть. А Влад рефлексировал: ему всё нравилось, но мне казалось, что он не был уверен, что это ему идёт. А сейчас Дикиджи наконец поверил в себя и делает всё с удовольствием. Это очень приятно! Он ещё и потрясающе тренируется!

В этот раз ставила бы на Дикиджи. Хотя Гуменник ещё не вошёл в форму. Чемпионат России будет потрясающим. Пока сложно говорить о программах Петра — он не катает их так, как надо. Не хотела бы о них рассуждать, потому что они очень сырые. Гуменник ещё не вытягивает», – приводит слова Бестемьяновой Sport24.