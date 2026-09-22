Малинин и Гленн репостнули видео, в котором комментатор ISU поддержал сына Плющенко

Олимпийские чемпионы (2026) в командном турнире американские фигуристы Илья Малинин и Эмбер Гленн сделали в социальной сети репост видео, в котором Марк Ханретти, комментатор трансляции юниорского этапа Гран-при ISU в Анкаре, поддержал Александра Плющенко в связи с негативными комментариями в его адрес. Отцом фигуриста является двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. На соревнованиях Александр занял итоговое 13-е место.

Отрывок из трансляции Ханретти опубликовал в своём аккаунте. В видео комментатор заявил, что встречал в Сети множество недоброжелательных комментариев в сторону Александра Плющенко. Он подчеркнул, что в спорте важно признавать усилия каждого спортсмена вне зависимости от его способностей и титулов и осудил зрителей, критикующих 13-летнего фигуриста. Также Ханретти назвал осуждающих Плющенко-младшего «клавиатурными воинами-троллями».