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Малинин и Гленн репостнули видео, в котором комментатор ISU поддержал сына Плющенко

Малинин и Гленн репостнули видео, в котором комментатор ISU поддержал сына Плющенко
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Олимпийские чемпионы (2026) в командном турнире американские фигуристы Илья Малинин и Эмбер Гленн сделали в социальной сети репост видео, в котором Марк Ханретти, комментатор трансляции юниорского этапа Гран-при ISU в Анкаре, поддержал Александра Плющенко в связи с негативными комментариями в его адрес. Отцом фигуриста является двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. На соревнованиях Александр занял итоговое 13-е место.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Анкара, Турция
Юноши. Произвольная программа
19 сентября 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Даия Эбихара
Япония
216.66
2
Егор Курцев
Украина
201.95
3
Хапин Чхои
Южная Корея
194.89

Отрывок из трансляции Ханретти опубликовал в своём аккаунте. В видео комментатор заявил, что встречал в Сети множество недоброжелательных комментариев в сторону Александра Плющенко. Он подчеркнул, что в спорте важно признавать усилия каждого спортсмена вне зависимости от его способностей и титулов и осудил зрителей, критикующих 13-летнего фигуриста. Также Ханретти назвал осуждающих Плющенко-младшего «клавиатурными воинами-троллями».

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