«Паспорта едут из Москвы». Мишин — о визах для мемориала Непелы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на одобрение виз всем российским спортсменам, которые были заявлены на турнир серии «Челленджер» мемориал Ондрея Непелы в Словакии.

«Паспорта с визами едут из Москвы, ура!» — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Соревнования пройдут с 25 по 27 сентября. Из россиян на них выступят Евгений Семененко, Григорий Фёдоров, Глеб Лутфуллин (все — одиночное катание), Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (танцы на льду). Семененко ранее выступил на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, где стал бронзовым призёром.