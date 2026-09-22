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Всем российским фигуристам, заявленным на «челленджер» в Словакии, одобрили визы

Всем российским фигуристам, заявленным на «челленджер» в Словакии, одобрили визы
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Всем российским фигуристам, заявленным на предстоящий турнир категории «Челленджер», мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, были одобрены визы для въезда в Словакию. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«С визами у всех заявленных на турнир в Братиславе спортсменов всё в порядке», – приводит слова Когана ТАСС.

Соревнования пройдут с 25 по 27 сентября. Из россиян на них выступят Евгений Семененко, Григорий Фёдоров, Глеб Лутфуллин (все – одиночное катание), Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (танцы на льду). Семененко ранее выступил на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, где стал бронзовым призёром.

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