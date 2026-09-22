«Это максимум». Двоеглазова — о выступлении на контрольных прокатах

Серебряный призёр чемпионата страны (2026) Алиса Двоеглазова оценила своё выступление с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию, которые проходили 19 и 20 сентября в Москве.

«Не буду врать: да, это то, что я могла показать. Можно было, конечно, не споткнуться один раз на дорожке (улыбается), но это уже вопрос наработки. А так — это максимум, который я смогла сделать с произвольной программой за две недели. Я больше отрабатывала именно хореографию. Даже несмотря на то, насколько я устала, решила, что не хочу выкидывать программу ради того, чтобы сделать или не сделать прыжок. Это просто контрольный прокат», – приводит слова Двоеглазовой Sport24.

Фигуристка также рассказала, когда были поставлены программы.

«Произвольную — примерно две-две с половиной недели назад, короткую — три с половиной недели назад», — сказала Двоеглазова.

В межсезонье 17-летняя спортсменка получила тяжёлую травму. На контрольных прокатах она выступала с облегчённым контентом.