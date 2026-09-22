Двоеглазова рассказала, на чём основана её произвольная программа

Серебряный призёр чемпионата страны (2026) Алиса Двоеглазова рассказала, какой смысл вкладывала в свою произвольную программу, представленную на контрольных прокатах сборной России – 2026/2027 по фигурному катанию.

«Это то, что я прожила за последние три-четыре месяца. Почувствовала, что хочу рассказать эту историю. Мне даже немного проще катать, когда я что-то рассказываю и вкладываю в программу определённый смысл. Сначала ты падаешь под грузом трудностей, потом тебе становится легче. Программа состоит из трёх музыкальных частей. Ты начинаешь выбираться, выбираться, а затем падаешь ещё ниже. Это история про трудности, обиду, злость и разочарование. Мне тяжело держать эти эмоции в себе, поэтому я решила оставить их в программе», – приводит слова Двоеглазовой Sport24.

По словам фигуристки, идею постановки предложила она сама, а всё остальное стало результатом общей работы с тренерским штабом.

«Конкретно историю предложила я. Что касается стиля, мы были солидарны с тренерами. Я тоже предложила некоторое количество музыки и фонограмм, наши мысли были похожи. В итоге программу поставили под их мелодию, но я довольна, потому что мне очень нравится», – рассказала Двоеглазова.

Сейчас 17-летняя фигуристка тренируется в штабе Этери Тутберидзе.