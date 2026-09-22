«Собаки лают, караван идёт». Плющенко поблагодарил комментатора ISU за поддержку сына

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова комментатора трансляций ISU Марка Ханретти с поддержкой его сына Александра Плющенко.

Во время разминки на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре, где выступил Плющенко-младший, Ханретти заявил, что встречал в Сети множество недоброжелательных комментариев в сторону 13-летнего фигуриста. Он подчеркнул, что в спорте важно признавать усилия каждого спортсмена вне зависимости от его способностей и титулов и осудил зрителей, критикующих младшего Плющенко. Также Ханретти назвал «клавиатурными воинами-троллями» тех, кто осуждает юного фигуриста.

«Браво, Марк! Подписываюсь под каждым словом! Дорогу осилит идущий! Собаки лают, а караван идёт», – написал Плющенко в своём телеграм-канале.