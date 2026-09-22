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«Собаки лают, караван идёт». Плющенко поблагодарил комментатора ISU за поддержку сына

«Собаки лают, караван идёт». Плющенко поблагодарил комментатора ISU за поддержку сына
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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова комментатора трансляций ISU Марка Ханретти с поддержкой его сына Александра Плющенко.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Анкара, Турция
Юноши. Произвольная программа
19 сентября 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Даия Эбихара
Япония
216.66
2
Егор Курцев
Украина
201.95
3
Хапин Чхои
Южная Корея
194.89

Во время разминки на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре, где выступил Плющенко-младший, Ханретти заявил, что встречал в Сети множество недоброжелательных комментариев в сторону 13-летнего фигуриста. Он подчеркнул, что в спорте важно признавать усилия каждого спортсмена вне зависимости от его способностей и титулов и осудил зрителей, критикующих младшего Плющенко. Также Ханретти назвал «клавиатурными воинами-троллями» тех, кто осуждает юного фигуриста.

«Браво, Марк! Подписываюсь под каждым словом! Дорогу осилит идущий! Собаки лают, а караван идёт», – написал Плющенко в своём телеграм-канале.

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