«Собаки лают, караван идёт». Плющенко поблагодарил комментатора ISU за поддержку сына

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова комментатора трансляций ISU Марка Ханретти с поддержкой его сына Александра Плющенко.
Во время разминки на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре, где выступил Плющенко-младший, Ханретти заявил, что встречал в Сети множество недоброжелательных комментариев в сторону 13-летнего фигуриста. Он подчеркнул, что в спорте важно признавать усилия каждого спортсмена вне зависимости от его способностей и титулов и осудил зрителей, критикующих младшего Плющенко. Также Ханретти назвал «клавиатурными воинами-троллями» тех, кто осуждает юного фигуриста.
«Браво, Марк! Подписываюсь под каждым словом! Дорогу осилит идущий! Собаки лают, а караван идёт», – написал Плющенко в своём телеграм-канале.
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