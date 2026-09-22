«Не хотелось кататься». Двоеглазова — о восстановлении после травмы

Серебряный призёр чемпионата страны (2026) Алиса Двоеглазова после контрольных прокатов сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию рассказала о восстановлении после травмы. Спортсменка отметила, что уже чувствует себя лучше.

«На данный момент, когда ты уже восстановил прыжки, резкость возвращается — уже полегче. Самое трудное — вообще выйти на лёд. Меня тревожила не только травма, но и многие другие моменты. Сначала я вышла на лёд, и вроде бы всё нравилось, потом появились свои загвоздки. Этери Георгиевна поддержала меня в очень важный момент. Родители тоже говорили: «Чего ты хочешь, в том мы тебе и поможем, неважно, какая это будет сфера». Общими усилиями я всё-таки восстановилась. Сначала мне не хотелось кататься. Потом я начала ходить на одну тренировку, затем на две и постепенно вернулась в спортивный режим. Сейчас мне нравится», – приводит слова Двоеглазовой Sport24.

По словам подопечной Этери Тутберидзе, травма произошла во время шоу в Казани при заходе на четверной тулуп, когда Двоеглазова оттягивала ногу назад, у неё оторвался кусочек кости.