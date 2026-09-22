Тренер Петросян ответила на вопрос о перспективах работы с фигуристкой

Инна Гончаренко, тренер по фигурному катанию, с которым ранее начала сотрудничество трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян, ответила, насколько далеко распланирована их работа со спортсменкой. В июле Петросян покинула группу Этери Тутберидзе.

— Насколько далеко сейчас заходят ваши с Петросян планы?

— Я не заглядываю слишком далеко в будущее, потому что прекрасно понимаю: для Аделии работа со мной в новинку, всё даётся непросто, и непонятно, во что это выльется. Поэтому, как уже сказала, мы движемся шаг за шагом. Планируем подготовиться к первому международному турниру и поехать в Батуми, но иногда, как понимаете, жизнь вносит свои коррективы, — приводит слова Гончаренко «RT на русском».