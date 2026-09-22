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Двоеглазова обратилась к тренерам и близким после выступления на контрольных прокатах

Двоеглазова обратилась к тренерам и близким после выступления на контрольных прокатах
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Серебряный призёр чемпионата России, победительница финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова поблагодарила тренеров и близких после выступления на контрольных прокатах в Москве.

«Друзья, хочу посвятить этот пост всем людям, которые поддерживают меня и находятся рядом в самые трудные минуты моего пути.

Мама и папа, большое спасибо за то, что принимаете меня такой, какая я есть, помогаете даже тогда, когда я не прошу, вы самые лучшие.

Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, все остальные специалисты вашей команды, я благодарна вам за работу, внимание, поддержку и заботу, уделённые мне, это очень ценю, а также дорожу вами. Преданные друзья и близкие, спасибо, что делаете мою жизнь ярче и веселее, такие моменты делают меня счастливее.

Дорогие болельщики, ваша поддержка даёт мне сил не останавливаться на достигнутом и идти только вперёд, спасибо вам. Я безумно горжусь тем, что в жизни меня окружают такие прекрасные люди», — написала Двоеглазова в своём телеграм-канале.

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