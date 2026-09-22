Расписание пятого этапа Гран-при ISU среди юниоров сезона-2026/2027 в Батуми
В четверг, 24 сентября, в Батуми, Грузия, стартует пятый этап юниорского Гран-при ISU сезона-2026/2027. В рамках соревнований фигуристы выступят в трёх видах: женском и мужском одиночном катании, а также танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этапа Гран-при в Батуми.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU среди юниоров, Батуми. Расписание соревнований:
24 сентября, четверг
13:00. Юноши, короткая программа;
17:15. Девушки, короткая программа.
25 сентября, пятница
14:30. Танцы на льду, ритм-танец;
17:45. Юноши, произвольная программа.
26 сентября, суббота
11:15. Танцы на льду, произвольный танец;
14:45. Девушки, произвольная программа.
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