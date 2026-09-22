Расписание пятого этапа Гран-при ISU среди юниоров сезона-2026/2027 в Батуми

В четверг, 24 сентября, в Батуми, Грузия, стартует пятый этап юниорского Гран-при ISU сезона-2026/2027. В рамках соревнований фигуристы выступят в трёх видах: женском и мужском одиночном катании, а также танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этапа Гран-при в Батуми.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU среди юниоров, Батуми. Расписание соревнований:

24 сентября, четверг

13:00. Юноши, короткая программа;

17:15. Девушки, короткая программа.

25 сентября, пятница

14:30. Танцы на льду, ритм-танец;

17:45. Юноши, произвольная программа.

26 сентября, суббота

11:15. Танцы на льду, произвольный танец;

14:45. Девушки, произвольная программа.