Бойкова/Козловский выступят на этапе российской серии Гран-при в Казани

Пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский планирует выступить на первом этапе российской серии Гран-при, который пройдёт в Казани с 16 по 19 октября.

«Весь наш дальнейший сезон будет зависеть от его первой половины, от того, как она пройдёт. Сейчас у нас впереди этап Гран-при России в Казани, международный этап Гран-при. После чего мы будем уже готовиться к чемпионату страны, который и определит нашу вторую половину сезона», – приводит слова Козловского ТАСС.

Фигурист также отметил, что их пара прекрасно себя ощущает, вновь выступая на международных стартах после возвращения.

«На международной арене мы уже выступали, достаточно длительный промежуток времени. Поэтому сказать, что для нас это что-то новое, мы не можем. Мы очень хорошо их помним, сейчас прекрасно себя на них ощущаем. Поэтому с позитивом ждём новых», – сказал Козловский.

Сейчас пара Бойкова/Козловский тренируется у Станислава Морозова. Ранее фигуристы победили на двух турнирах серии «Челленджер» в Японии и США.