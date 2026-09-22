15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Игнатов, Сарновская, Колесников и ещё несколько россиян получили нейтральные статусы

Игнатов, Сарновская, Колесников и ещё несколько россиян получили нейтральные статусы
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил на своём сайте информацию о фигуристах из России, имеющих нейтральный статус (AIN2). В число последних на данный момент спортсменов, имеющих статус нейтральных атлетов, вошли следующие фигуристы: Агата Петрова, София Сарновская, София Смагина, Макар Игнатов, Николай Колесников (все – одиночное катание), Алексей Столяров, Полина Жарова, Таисия Шепталина, Владислав Михайлов, Сандра Давыденко, Игнат Пахомов (все – танцы на льду), Степан Маришин (парное катание).

В текущем сезоне российские юниоры уже выступили на международной арене, приняв участие в этапах Гран-при ISU. Взрослые фигуристы выступают на турнирах категории «Челленджер».

Материалы по теме
Трусова стала однозначным лидером женской фигурки! А вот у Валиевой не всё так хорошо
Трусова стала однозначным лидером женской фигурки! А вот у Валиевой не всё так хорошо