Игнатов, Сарновская, Колесников и ещё несколько россиян получили нейтральные статусы

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил на своём сайте информацию о фигуристах из России, имеющих нейтральный статус (AIN2). В число последних на данный момент спортсменов, имеющих статус нейтральных атлетов, вошли следующие фигуристы: Агата Петрова, София Сарновская, София Смагина, Макар Игнатов, Николай Колесников (все – одиночное катание), Алексей Столяров, Полина Жарова, Таисия Шепталина, Владислав Михайлов, Сандра Давыденко, Игнат Пахомов (все – танцы на льду), Степан Маришин (парное катание).

В текущем сезоне российские юниоры уже выступили на международной арене, приняв участие в этапах Гран-при ISU. Взрослые фигуристы выступают на турнирах категории «Челленджер».