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«Сделала выбор совершенно сознательно». Гончаренко — о продолжении карьеры Петросян

«Сделала выбор совершенно сознательно». Гончаренко — о продолжении карьеры Петросян
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Инна Гончаренко, тренер по фигурному катанию, с которой ранее начала сотрудничать трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян, рассказала о взрослении спортсменки и её решении продолжить карьеру.

— Как считаете, внутреннее взросление приходит к человеку только с определённым возрастом или пережитые сложные времена способны ускорить процесс?
— В фигурном катании спортсмены всегда несколько оторваны от реального мира, поскольку большую часть времени проводят в достаточно обособленном социуме. В силу этого они не так быстро взрослеют, как дети, которые большую часть времени проводят на улице, скажем так. Но когда человек в достаточно юном возрасте добирается до таких крупных стартов, как Олимпиада, сталкивается с серьёзными задачами, серьёзной конкуренцией и большим стрессом, это, конечно же, заставляет сознание работать совершенно по-другому. В случае Петросян сказанное актуально вдвойне: мы все знаем, насколько непросто ей дался олимпийский сезон и всё, что было с ним связано. Думаю, те четыре месяца, что она вообще не каталась, стали для неё очень серьёзным шагом к взрослению и пониманию себя.

Она вообще в этом плане уникальна. Серьёзно учится в ГИТИСе, ей очень нравится этот процесс. Любит и хорошо знает литературу, да и вообще много чего знает, продолжая в этом направлении развиваться. То есть в спорт она вернулась не потому, что больше ничего не умеет, а сделала выбор совершенно сознательно. И очень хочется в этом её поддержать. Жалко терять таких удивительных девчонок, — цитирует Гончаренко «RT на русском».

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