Расписание первого этапа Гран-при России среди юниоров сезона-2026/2027 в Москве

В пятницу, 25 сентября, в Москве стартует российская серия этапов Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. В рамках соревнований спортсмены выступят во всех четырёх видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в Москве.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Расписание соревнований:

25 сентября, пятница

17:30. Танцы на льду, ритм-танец;

19:30. Пары, короткая программа.

26 сентября, суббота

13:00. Танцы на льду, произвольный танец;

15:30. Пары, произвольная программа;

17:40. Девушки, короткая программа;

20:15. Юноши, короткая программа.

27 сентября, воскресенье

12:45. Девушки, произвольная программа;

15:45. Юноши, произвольная программа.