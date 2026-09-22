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Юниорский гран-при России сезон-2026/2027: расписание 1-го этапа в Москве

Расписание первого этапа Гран-при России среди юниоров сезона-2026/2027 в Москве
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В пятницу, 25 сентября, в Москве стартует российская серия этапов Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. В рамках соревнований спортсмены выступят во всех четырёх видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований в Москве.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Расписание соревнований:

25 сентября, пятница

17:30. Танцы на льду, ритм-танец;
19:30. Пары, короткая программа.

26 сентября, суббота

13:00. Танцы на льду, произвольный танец;
15:30. Пары, произвольная программа;
17:40. Девушки, короткая программа;
20:15. Юноши, короткая программа.

27 сентября, воскресенье

12:45. Девушки, произвольная программа;
15:45. Юноши, произвольная программа.

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