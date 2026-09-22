«Будто обняла весь зал». Камила Валиева — о выступлении Алисы Лью на Олимпиаде в Милане

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о выступлении американки Алисы Лью на Олимпийских играх 2026 года в Милане, а также поделилась воспоминаниями о совместных турнирах в юниорском возрасте.

«Она брала всех своей энергетикой. Будто обняла весь зал и сказала: «Давайте танцевать, смотрите, кайфуйте, наслаждайтесь!» В тот момент, в ту самую минуту своего выступления, она была великолепна. Я смотрела трансляцию по телевизору и просто забыла, что это Олимпиада – расплылась и подумала: «Какая же она классная!» После победы я ей не писала – думала, что она просто не увидит моё сообщение.

Мы соревновались в 2019 году в юниорском сезоне. Я тогда не знала английский, и мне было от этого очень грустно. Но всё, что я помню о ней с тех пор, – это то, что она всегда была суперулыбчивой, настоящей девочкой-улыбкой. И невероятная работяга. Помню, у нас тренировка за день до короткой программы – а она целиком едет произвольную. Тренировка перед произвольной — она снова едет произвольную целиком. И делает это так, будто ей всё в радость. Она осталась в моей памяти как человек, который постоянно улыбается.

Единственное – я совсем не помню её на Олимпиаде в 2022 году. Мы ведь выступали на одном соревновании, но у меня будто занавес...» – сказала Валиева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».