Валиева рассказала об изменениях в себе за четыре года после Олимпиады в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какие изменения произошли с ней за последние четыре года после Олимпиады-2022 в Пекине.

«Не знаю. Мне кажется, какое-то изменение произошло просто внутри. Я его ощущаю, что что-то вот здесь кардинально поменялось. Может быть, не могу сказать, я не могу себя так трезво оценивать, но внутри точно что-то.

Я, наверное, просто чуть-чуть снизила фокус. Чуть снизила фокус и больше его направила на внутреннее состояние. Очень начала саморефлексировать. Очень много. И очень долго. Не всегда хорошо, но иногда полезно», – сказала Валиева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».