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«Кусочек нашего ленивого вечера». Трусова показала, как отдыхает после открытых прокатов

«Кусочек нашего ленивого вечера». Трусова показала, как отдыхает после открытых прокатов
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала, как проводит вечер дома в компании мужа фигуриста Макара Игнатова и их сына Михаила.

Фото: Из личного архива Игнатовой

Фото: Из личного архива Игнатовой

«Короткая передышка после прокатов закончилась, возвращаемся к тренировкам. А пока держите кусочек нашего ленивого вечера дома. Провести время с семьёй всегда ощущается как праздник», – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

Александра и Макар поженились в августе 2024 года. Через год у пары родился сын. В январе 2026 года Трусова объявила о возобновлении спортивной карьеры под руководством Этери Тутберидзе. В начале сентября фигуристка заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии.

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