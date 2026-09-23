Валиева заявила, что не перешла к Ришо. Бенуа поставил фигуристке программы на сезон

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала как складывалось ее сотрудничество с хореографом Бенуа Ришо.

– Меняются ли твои привычки, когда ты меняешь тренера? Это слишком радикальная смена положения в фигурном катании. Я имею в виду Бенуа Ришо. Это тоже выход из зоны комфорта. Как тебе пришло это в голову?

– Я не поменяла тренера, я не перешла к Бенуа Ришо. Я просто у него поставила программу и съездила к нему. Наоборот, я получила новый опыт. Там не то что привычки – там просто всё другое. Там по-другому строится тренировочный процесс, по-другому они решают, что делать, сколько накатывать и как ставить программу.

– Это ужасно увлекательно. Я посмотрел сравнительную характеристику Соколовской и Ришо, и видно, что, несмотря на то, что они оба дают свободу, язык тела у фигуристов разный. У Соколовской более плавный, широкий, а у Бенуа Ришо есть мем: если фигурист стал делать то, что не делал до сих пор никогда, значит, работа с ним получается. Расскажи, что за странные новые механизмы ты у него попробовала?

– Когда он ставил дорожку для короткой программы, он говорит: «Ты готова к абсолютно новой, другой, классной дорожке?» Я говорю: «Ну давайте попробуем». Он начинает первый шаг делать, я понимаю, что мне всё, что он показывает, неудобно, потому что я так не привыкла. По мере наработки этой дорожки он, вроде такой добрый, подталкивает делать ещё и ещё.

– Он в интервью говорил: «Я так часто «again» не говорил ни об одной фигуристке». Это правда?

– Да, потому что я никогда столько раз не слышала. Он приехал в Новогорск, как обычно: проверишь дорожку пару-тройку раз, всё, молодец, спасибо, до свидания, либо сам накатаешь. Нет, мы час, целый час. Скорее всего, это из-за того, что он сделал мне всё по-новому, у меня не получается, и он не говорит тебе «у тебя не получается», он говорит «давай ещё раз». И ты по 500 раз эту дорожку накатываешь, накатываешь, и в конце она становится более-менее как родная. Там есть вещи, которые я раньше не делала. Но у него другой посыл: он тебе показывает один раз, и ты должен сразу повторить.

Когда была на сборах, он давал какую-то хореографию под музыку. Там был Адам Сяо Хим Фа. Он один раз показал, Адам всё запомнил моментально. Мы все стоим, смотрим, ничего не понимаем, потому что мне надо два-три раза показать. Он один раз показал и такой: «Ты запомнила?» Я говорю: «Нет». Еще раз показал: «Ты запомнила?» – «Нет, можно еще раз», – сказала Валиева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Ришо поставил Валиевой и короткую, и произвольную программы для текущего сезона.