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Валиева деликатно ушла от острых вопросов Нагучева насчёт негатива в сторону тренеров

Валиева деликатно ушла от острых вопросов Нагучева насчёт негатива в сторону тренеров
Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что тренеры — это святое, она не испытывает негативных эмоций по отношению к ним.

– В нерусском интернете есть мем про то, как меняется твоё сценическое выражение лица на бытовое. Может, ты это знаешь. Сколько раз ты хотела его послать?
– Нет, не надо, нисколько.

– Почему? Это же бесит.
– Нет. Тренеры – это святое. Но ты можешь выйти, если тебя бесит только своё состояние, что ты не можешь это сделать, а не то, что тренер тебя бесит.

– Всё равно надо кому-то отправить этот негативный посыл.
– Да нет негативного посыла, – сказала Валиева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».

Ранее Валиева заявила, что не меняла тренера и не переходила к Бенуа Ришо.

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