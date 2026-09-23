Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, существует ли ревность между Светланой Соколовской и Бенуа Ришо.

– А как ты думаешь, между Соколовской и Ришо существует какая-то профессиональная ревность? Ты почувствовала это?

– Нет. Светлана Владимировна, наоборот, сказала, что это классно. Мы хотели и с Марком поехать, но не получилось по времени. Но это наоборот классно. Новый опыт. Ребята, которые там были, – и Миша Шайдоров, и Ника Эгадзе – они все русскоязычные. Это мне немного помогло. Когда много спортсменов из других стран собираются на одной тренировке, это безумно интересно – наблюдать за тренировочным процессом. Интересно было бы наблюдать за Адамом. Он тоже работяга. Я давно не видела людей, которые делают прыжок, заход, прыжок, заход, прыжок. То есть он пам-пам-пам, всё сразу. И ты наполняешься каким-то ресурсом.

– И для себя что-то новое тоже можешь подметить?

– Да, конечно. Разный подход к тренировкам. Ты смотришь, наблюдаешь, – сказала Валиева в видео на YouTube-канале «ДоброFON».