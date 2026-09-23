Валиева высказалась о дружбе с Кондратюком

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своих дружеских отношениях с Марком Кондратюком.

– Вы время от времени играете в эту игру, когда два друга нападают на одного. В связи с этим вопрос. Вы подружились на Олимпийских играх 2022 года по большому счёту именно очень близко?

Валиева: Мне кажется, на чемпионате Европы. И чуть пораньше, да.

– Как это произошло? Это очень необычно, на самом деле. Дружба между мужчиной и женщиной не то чтобы очень классическая, особенно в спорте.

Валиева: Мы подружились через общую подругу на чемпионате России. И мы подружились, когда были подростками. Мы всё время смеялись. На чемпионате Европы, мне кажется, это самое весёлое время было.

Кондратюк: Супербеззаботное.

– Как бы вы это описали? В чем мэтч дружеский между двумя людьми?

Кондратюк: А разве это нужно описывать словами? Если это есть, оно, наверное, необязательно формулировать в слова. Это просто внутренние ощущения.

Валиева: Для меня в какой-то момент Марк стал как родственник.

– Это потрясающе, потому что когда я был с вами в Красноярске, у меня было ощущение, что вы друг о друге заботитесь. Это не очень обычно. Я так забочусь о своей сестре.

Кондратюк: Именно как будто родственное, да.

– Хорошо. Последний вопрос. Я вас должен забайтить. Что вас вдруг в друге бесит? Вы же друзья. Друзья друг друга бесят.

Валиева: Меня – ничего.

Кондратюк: Меня тоже – сказали фигуристы в видео на YouTube-канале «ДоброFON».