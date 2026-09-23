«Интерес крайне низкий». Азербайджанская журналистка — о реакции на выступление Плющенко

Азербайджанская журналистка и обозреватель фигурного катания Лейла Эминова рассказала, как в стране отреагировали на выступление Александра Плющенко на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре, Турция. В мае сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство, сейчас он представляет Азербайджан. На первых международных стартах спортсмен занял 13-е место.

«Сложно говорить о какой-либо реакции местной публики, поскольку интерес к фигурному катанию в стране крайне низкий. Реакции как таковой нет. Возможно, если бы сам Евгений Плющенко вместо сына вышел на лёд юниорского Гран-при, тогда азербайджанская публика могла бы примкнуть к экранам. Если в азербайджанском сегменте социальных сетей и удаётся найти реакции на публикации о Плющенко, они исходят от россиян и крайне негативны.

Что касается моего мнения, на этапе Гран-при в Турции он был одним из самых юных спортсменов, международного соревновательного опыта у него не было. Поэтому строго оценивать его выступление я бы не стала.

Вопрос о надеждах и будущем тоже неоднозна