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«Интерес крайне низкий». Азербайджанская журналистка — о реакции на выступление Плющенко

«Интерес крайне низкий». Азербайджанская журналистка — о реакции на выступление Плющенко
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Азербайджанская журналистка и обозреватель фигурного катания Лейла Эминова рассказала, как в стране отреагировали на выступление Александра Плющенко на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре, Турция. В мае сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство, сейчас он представляет Азербайджан. На первых международных стартах спортсмен занял 13-е место.

«Сложно говорить о какой-либо реакции местной публики, поскольку интерес к фигурному катанию в стране крайне низкий. Реакции как таковой нет. Возможно, если бы сам Евгений Плющенко вместо сына вышел на лёд юниорского Гран-при, тогда азербайджанская публика могла бы примкнуть к экранам. Если в азербайджанском сегменте социальных сетей и удаётся найти реакции на публикации о Плющенко, они исходят от россиян и крайне негативны.

Что касается моего мнения, на этапе Гран-при в Турции он был одним из самых юных спортсменов, международного соревновательного опыта у него не было. Поэтому строго оценивать его выступление я бы не стала.

Вопрос о надеждах и будущем тоже неоднозна