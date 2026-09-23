«И сложно, и чисто». Валиева и Кондратюк — о направлении развития фигурного катания

Чемпионка мира среди юниоров, участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева и бронзовый призёр Олимпиады-2022 в командном первенстве чемпион Европы — 2022 фигурист Марк Кондратюк ответили на вопрос о направлении развития фигурного катания.

Валиева: Думаю, общая чистота программы, это, конечно, самое важное, к чему мы все стремимся. И прыжковая составляющая, и катание, и эмоции, и вращения, и подача программы. Это, да, наверное, самое важное.

Кататься или прыгать? И кататься, и прыгать. Тут не надо выбирать что-то одно, мне кажется. Это и спорт, и искусство.

Кондратюк: Да, в идеале должен быть симбиоз: должно быть и сложно, и чисто. Вопрос только в том, если мы выбираем, только чисто или только сложно — я выбираю только сложно.

Поставлю ли я четверной, если исполняю его на 50%? При каком-то обстоятельстве, возможно, да. Это спорт. Смысл быть не просто лучшим, это чуть другое — быстрее, выше, сильнее. Возможно, где-то стоит рискнуть всем ради возможности получить нужный тебе результат.

Валиева: Но я бы выбрала какой-то серединный вариант. Какой процент успешного исполнения прыжка на тренировке должен быть, чтобы я поставила его в программу? Хотя бы 70%. Если делаешь три прыжка, хотя бы один точно должен быть, ха-ха. Если я делаю три тулупа за тренировку, по-хорошему я должна делать два.

Кондратюк: Я бы сказал, что восемь из 10 – это хорошо, — сказали фигуристы в видео на YouTube-канале «ДоброFON».