Стала известна полная заявка сборной России на мемориал Дениса Тена

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявку сборной России на «челленджер» мемориал Дениса Тена, который пройдёт в Алма-Ате, Казахстан, с 7 по 10 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом команды.

Состав сборной России на мемориал Дениса Тена:

Женщины:

Александра Игнатова (Трусова);

Алина Горбачёва;

Мария Захарова.

Мужчины:

Пётр Гуменник;

Владислав Дикиджи;

Глеб Лутфуллин.

Танцы на льду:

Василиса Кагановская и Максим Некрасов;

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный;

Анна Щербакова и Егор Гончаров.

Юниорки:

Алёна Принёва;

Виктория Стрельцова;

Алиса Заикина.

Юниоры:

Арсений Федотов;

Александр Чмиль;

Глеб Ковтун.

Танцы на льду (юниоры):

Мария Фефелова / Артём Валов;

Дарья Дрожжина / Иван Тельнов.

В состав запасных вошли одиночница Дина Хуснутдинова и танцевальные дуэты Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов. Российские спортсмены выступят на соревновании в нейтральном статусе.