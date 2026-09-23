Стала известна полная заявка сборной России на мемориал Дениса Тена
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявку сборной России на «челленджер» мемориал Дениса Тена, который пройдёт в Алма-Ате, Казахстан, с 7 по 10 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом команды.
Состав сборной России на мемориал Дениса Тена:
Женщины:
- Александра Игнатова (Трусова);
- Алина Горбачёва;
- Мария Захарова.
Мужчины:
- Пётр Гуменник;
- Владислав Дикиджи;
- Глеб Лутфуллин.
Танцы на льду:
- Василиса Кагановская и Максим Некрасов;
- Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный;
- Анна Щербакова и Егор Гончаров.
Юниорки:
- Алёна Принёва;
- Виктория Стрельцова;
- Алиса Заикина.
Юниоры:
- Арсений Федотов;
- Александр Чмиль;
- Глеб Ковтун.
Танцы на льду (юниоры):
- Мария Фефелова / Артём Валов;
- Дарья Дрожжина / Иван Тельнов.
В состав запасных вошли одиночница Дина Хуснутдинова и танцевальные дуэты Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов. Российские спортсмены выступят на соревновании в нейтральном статусе.
Материалы по теме