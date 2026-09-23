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Стала известна полная заявка сборной России на мемориал Дениса Тена

Стала известна полная заявка сборной России на мемориал Дениса Тена
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявку сборной России на «челленджер» мемориал Дениса Тена, который пройдёт в Алма-Ате, Казахстан, с 7 по 10 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом команды.

Состав сборной России на мемориал Дениса Тена:

Женщины:

Мужчины:

  • Пётр Гуменник;
  • Владислав Дикиджи;
  • Глеб Лутфуллин.

Танцы на льду:

  • Василиса Кагановская и Максим Некрасов;
  • Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный;
  • Анна Щербакова и Егор Гончаров.

Юниорки:

  • Алёна Принёва;
  • Виктория Стрельцова;
  • Алиса Заикина.

Юниоры:

  • Арсений Федотов;
  • Александр Чмиль;
  • Глеб Ковтун.

Танцы на льду (юниоры):

  • Мария Фефелова / Артём Валов;
  • Дарья Дрожжина / Иван Тельнов.

В состав запасных вошли одиночница Дина Хуснутдинова и танцевальные дуэты Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов. Российские спортсмены выступят на соревновании в нейтральном статусе.

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