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«Чертовски крутая, сумасшествие!» Эмбер Гленн эмоционально высказалась о Трусовой

«Чертовски крутая, сумасшествие!» Эмбер Гленн эмоционально высказалась о Трусовой
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Олимпийская чемпионка в командном турнире 2026 года американская фигуристка Эмбер Гленн высказалась о форме серебряного призёра Олимпиады — 2022 Александры Игнатовой (Трусовой) после рождения ребёнка и возвращения в спорт.

«Трусова невероятна. Чертовски крутая. То, что она делает это, будучи мамой, — сумасшествие! Боже мой, я не понимаю… То, что она делала раньше, было трудно осознать, а выступать так после рождения ребенка — это безумие! Очень впечатляюще», — сказала Гленн во время прямого эфира в соцсети.

На турнире серии «челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, Трусова заняла второе место, исполнив в произвольной программе четверной лутц.

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