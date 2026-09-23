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Танцоры Тютюнина и Грачёв объяснили, почему сообщили в соцсетях о своих отношениях

Танцоры Тютюнина и Грачёв объяснили, почему сообщили в соцсетях о своих отношениях
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Бронзовые призёры этапа Гран-при России, танцоры на льду Софья Тютюнина и Матвей Грачёв объяснили, почему решили сообщить в социальных сетях о своих отношениях.

— Когда и как начались ваши отношения?
Грачёв: Через годик, как мы встали в дуэт. Постепенно стали сближаться, и потянуло нас друг к другу (улыбается).

— Почему решили рассказать о ваших отношениях в соцсетях?
Тютюнина: Потому что не хочется это прятать и держать в себе. Нам очень хорошо друг с другом, так что хочется своим счастьем и радостью делиться в соцсетях, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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