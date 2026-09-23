Тютюнина и Грачёв рассказали, как изменились за два года без соревнований

Бронзовые призёры этапа Гран-при России Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, выступающие в танцах на льду, поделились, какие изменения произошли у дуэта за два года без соревнований.

— Как готовились к этому сезону?

Тютюнина: У нас был перерыв, мы оба не тренировались. После Нового года мы вышли, начали тренироваться, ставить программы и накатывать их. В июне мы отдохнули, буквально через пару-тройку недель, как вышли, начали собирать целиковые программы. Всё это время катали прокаты, набирали физическую форму. Это было труднее из-за перерыва.

— Насколько тяжело было возвращаться на соревнования?

Тютюнина: Скорее было более волнительно, потому что давно не выступали. А так, волнение убрать — и всё будет отлично.

Грачёв: Соревновательная атмосфера — это всегда очень здорово, мы соскучились.

— Что помогло не опустить руки после такой большой паузы?

Тютюнина: Очень большое желание. Мы очень любим выступать, обожаем фигурное катание и хотим себя проявить в этом виде спорта.

— Как изменилось ваше катание за это время?

Тютюнина: Мы перешли в новый тренерский штаб к Анжелике Алексеевне Крыловой и, безусловно, это внесло коррективы в наше катание, улучшило его. У нас появился более взрослый и осознанный подход. Очень хотим хорошо себя показывать на соревнованиях.

— А сейчас как можете оценить свою форму?

Грачёв: Форма отличная, на самом деле. Уже продолжительное время собираем целиковые прокаты. Будем надеяться, что в сезоне форма будет ещё лучше, а катание — стабильнее и мощнее, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.