Бронзовые призёры ГП России Тютюнина и Грачёв поделились причинами перехода к Крыловой

Бронзовые призёры этапа Гран-при России, танцоры на льду Софья Тютюнина и Матвей Грачёв высказались о переходе в штаб Анжелики Крыловой.

— Кто был с вами из тренеров в день произвольного танца?

Тютюнина: Почти вся наша команда была. Анжелика Алексеевна Крылова, Людмила Александровна Алексеева, Влада Владиславовна Павленина, Михаил Романович Антонов.

— Почему вы выбрали именно штаб Анжелики Крыловой?

Грачёв: Мы с коллегами все друг с другом общаемся, так что знаем, как примерно проходит тренировочный процесс в разных штабах. И то, как идёт работа у Анжелики Алексеевны Крыловой, нам очень импонирует.

— Каково работать с Анжеликой Алексеевной?

Тютюнина: Анжелика Алексеевна очень включена в процесс, поэтому работа очень интенсивная и плодотворная. Как на льду, так и в зале.

Грачёв: Все специалисты в тренерском штабе — настоящие профессионалы, также мы много работаем с приглашёнными специалистами.

— Быстро ли нашли общий язык с новым тренерским штабом?

Грачёв: Да, очень быстро. Мы чувствуем себя на своём месте, у нас очень слаженная и плодотворная работа. Тренеры расположены к нам, да и с нашими коллегами по цеху тоже всё складывается очень дружелюбно, легко и радостно, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.