Тютюнина и Грачёв — о новых программах: в РТ у нас страстная, сексуальная, кайфовая музыка

Бронзовые призёры этапа Гран-при России, танцоры на льду Софья Тютюнина и Матвей Грачёв рассказали о своих программах в сезоне-2026/2027.

— Давайте поговорим о ваших новых программах. О чём они?

Тютюнина: У нас ритмический танец поставлен под песни группы INXS. А произвольный танец под музыку из фильма «Чёрный лебедь».

Грачёв: Обе программы нам поставила Анжелика Алексеевна. В ритмическом танце мы выбрали блюзовую, джазовую стилистику. В нём мы стараемся показать настоящий ритмический танец, в котором главным является именно танец.

Тютюнина: Музыка страстная, сексуальная, очень кайфовая. Когда её слышишь, то хочется отпустить себя и двигаться. Мы много работаем над образом и ощущением музыки.

Грачёв: В произвольном танце компоновка композиций получилась очень классной. Нам нравится, как каждая часть друг из друга переходит, в каждой есть своя смысловая нагрузка и развитие.

Тютюнина: По сюжету в начале я белый лебедь Одетта, а Матвей колдун Ротбарт. Он влюблён в меня и пытается меня заполучить, но я напугана и пытаюсь вырваться.

Грачёв: Во второй части я ловлю Одетту и накладываю на неё чары, влюбляю её в себя. У нас начинается история любви, но длится она недолго. В третьей части Соня перевоплощается в чёрного лебедя Одиллию и у нас начинается битва.

Тютюнина: В кульминационной части Ротбарт убивает Одиллию, и её душа улетает, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.