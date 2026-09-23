Ученики Крыловой Тютюнина и Грачёв ответили, что самое сложное в их новых постановках

Бронзовые призёры этапа Гран-при России, танцоры на льду Софья Тютюнина и Матвей Грачёв рассказали, что самое сложное в их новых программах.

— Какой танец вам больше нравится — ритмический или произвольный?

Грачёв: Нам безумно нравится наш произвольный танец. В нём всё складывается очень здорово. И музыка, и наши образы, и задумка.

Тютюнина: Несмотря на волнение в день произвольной, мы приехали сюда, и было очень большое желание показать, какую нам классную программу поставили.

— Быстро ли поставили вам программы?

Грачёв: На самом деле, всё происходило довольно быстро. Анжелика Алексеевна погрузилась в постановку наших программ.

Тютюнина: Обе программы мы поставили до конца сезона, до мая. Разумеется, какие-то правки и корректировки вносились, но макеты уже были.

— Что самое сложное в ритм-танце, в произвольном?

Грачёв: Мы нарабатываем нашу стабильность, качество и технику.

Тютюнина: Хочется, чтобы программы были на одном дыхании. Много работаем над физической формой, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.