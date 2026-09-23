Тютюнина/Грачёв — о первом соревновании за два года: могли лучше. Немножко растеряли опыт

Танцевальный дуэт Софья Тютюнина/Матвей Грачёв, тренирующийся в группе Анжелики Крыловой, поделился впечатлениями от первого соревнования за два года.

— Как оцените ритм-танец на мемориале Рабер?

Грачёв: Считаем, что для первого старта после довольно длительного перерыва — это неплохой результат. Могли лучше, безусловно.

Тютюнина: Немножко растеряли опыт. Волнение присутствовало, что не позволило нам на полную катушку откататься, как на тренировках. Но тем не менее, очень долго и плодотворно готовились, мы соскучились и хотим побольше выступать. Поэтому у нас вот такое начало, но, конечно, будем стремиться улучшаться и показывать свой максимум.

— Где можно было бы прибавить?

Грачёв: Безусловно, в технической части очень много работы. В ритм-танце мы, так скажем, своего максимума в этом плане не достигли.

Тютюнина: Да, и в компонентах, конечно. Вот эта свобода и уверенность внутренняя, которую хочется поскорее набрать, вернуть её.

Грачёв: Амбиции самые высокие: быстрее, выше, сильнее! (улыбается)

Тютюнина: Да! (смеётся)

— Что за ошибка случилась на твиззлах в ритм-танце?

Тютюнина: Да, я перекрутила оборот в первом твиззле.

Грачёв: На уровни это не повлияло, а вот на GOE отразилось.

— Какие у вас мысли по поводу проката произвольного танца?

Грачёв: Мы довольны текущим результатом. Для начала сезона это достойное выступление на наш взгляд. Все элементы были выполнены чисто, на неплохие уровни. Но, разумеется, нам нужно еще очень много работать и над технической составляющей, и над второй оценкой.

— Какие впечатления от завоёванного золота после долгого перерыва?

Грачёв: Нам очень приятно. Мы действительно долго не выступали. Это хорошее начало, но мы будем продолжать расти и прогрессировать, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.