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Илья Малинин: смотрел российские контрольные прокаты. Восхищаюсь прогрессом Гуменника

Илья Малинин: смотрел российские контрольные прокаты. Восхищаюсь прогрессом Гуменника
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Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал, что смотрел контрольные прокаты сборной России — 2026/2027, а также ответил, ждёт ли он совместных соревнований с Петром Гуменником.

«Да, чувак, я в таком предвкушении, он просто лучший (GOAT). Я смотрел российские контрольные прокаты, я правда восхищаюсь его прогрессом. Его программы в этом году выглядят очень хорошо. Особенно короткая программа, в восторге от его короткой программы, её для него поставила Ше-Линн [Бурн], так что вы уже знаете, это должен быть бэнгер», – приводит слова Малинина телеграм-канал Malination со ссылкой на стрим спортсмена на Twitch.

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