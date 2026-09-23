Илья Малинин: смотрел российские контрольные прокаты. Восхищаюсь прогрессом Гуменника

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал, что смотрел контрольные прокаты сборной России — 2026/2027, а также ответил, ждёт ли он совместных соревнований с Петром Гуменником.

«Да, чувак, я в таком предвкушении, он просто лучший (GOAT). Я смотрел российские контрольные прокаты, я правда восхищаюсь его прогрессом. Его программы в этом году выглядят очень хорошо. Особенно короткая программа, в восторге от его короткой программы, её для него поставила Ше-Линн [Бурн], так что вы уже знаете, это должен быть бэнгер», – приводит слова Малинина телеграм-канал Malination со ссылкой на стрим спортсмена на Twitch.