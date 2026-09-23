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Бронзовые призёр ГП России Тютюнина/Грачёв назвали цели на сезон после возвращения в спорт

Бронзовые призёр ГП России Тютюнина/Грачёв назвали цели на сезон после возвращения в спорт
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Бронзовые призёры этапа Гран-при России Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, выступающие в танцах на льду, поделились целями на текущий сезон после возвращения в спорт.

— Была ли поставлена перед вами какая-то задача на турнир памяти Рабер? Есть ли цель на сезон?
Грачёв: Этот старт больше проверочный в нашем понимании. Учитывая, что это первый старт после большого перерыва, важно было хорошо себя показать. Проверить силы.

Тютюнина: Говоря о цели на сезон, мы хотим на каждом старте показывать классные прокаты, которые делаем на тренировках. Чтобы их хорошо оценивали.

Грачёв: И, безусловно, прогрессировать в катании, скольжении, скатанности, стабильности исполнения элементов.

— На каких стартах мы можем увидеть вас дальше?
Тютюнина: Наш следующий старт — чемпионат Москвы, а дальше будет видно, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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