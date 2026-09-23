«Наделали ошибок. Зашли в тупик с нашим развитием». Тютюнина и Грачёв — о распаде дуэта

Танцевальный дуэт Софья Тютюнина/Матвей Грачёв, тренирующийся в группе Анжелики Крыловой, рассказал о причине распада пары и решении о воссоединении.

— Хотелось бы восстановить хронологию событий вашего распада и воссоединения. В феврале 2025-го вы прекратили выступать, как дуэт. Из-за чего это случилось?

Тютюнина: У нас был непростой период, скажем так.

Грачёв: Наши пути немного разошлись.

Тютюнина: Да, наделали ошибок. Но многому научились, сплотились.

Грачёв: Мы зашли в какой-то тупик с нашим развитием. Да и со спиной у меня были большие проблемы, с этим ничего не могли сделать. Безусловно, это сказывалось на обстановке внутри пары в том числе. Со здоровьем сейчас намного лучше, очень большая работа проводится ежедневно. Держим этот вопрос на контроле.

— Как пришли к решению воссоединиться? Кто сделал первый шаг?

Грачёв: Посчитали, что это наиболее перспективный вариант для нас обоих.

Тютюнина: Так что это решение было обоюдным.

— Не возникло проблем с тем, чтобы вновь найти общий язык на льду?

Грачёв: Нет. Мы 24 на 7 вместе (смеётся). Нам легко вместе, мы круто ладим! (улыбается).

Тютюнина: Да, мы легко находим общий язык и хорошо понимаем друг друга. Работа протекает гладко и дружелюбно, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.