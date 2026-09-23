CAS не получал апелляцию от Степановой/Букина на невыдачу нейтрального статуса

Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляцию от пятикратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина на невыдачу им статуса нейтральных спортсменов. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отказал танцевальному дуэту в предоставлении нейтрального статуса, необходимого для участия в международных соревнованиях.

«CAS не получал апелляции от упомянутых российских фигуристов на решение ISU касательно нейтрального статуса», — приводит слова пресс-службы CAS ТАСС.

Отметим, помимо многократных титулов на ЧР, Степанова и Букин являются двукратными серебряными и трёхкратными бронзовыми призёрами чемпионатов Европы в танцах на льду, победителями юниорского чемпионата мира — 2013.