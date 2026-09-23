Пётр Гуменник выступит на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге

Действующий чемпион России и участник Олимпиады-2026 в одиночном катании Пётр Гуменник выступит на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал Best Gumennik.

Этап Гран-при в Санкт-Петербурге пройдёт с 24 по 25 октября.

Ранее стало известно, что Гуменник примет участие в ледовом шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду», которое пройдёт 2 октября.

За свою карьеру Пётр Гуменник становился победителем и призёром как на юниорском уровне, так и во взрослом катании. В активе 24-летнего фигуриста золото (2026), серебро (2023) и бронза (2024) чемпионатов России.