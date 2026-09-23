Максиму Некрасову сняли гипс после столкновения на контрольных прокатах

Российскому фигуристу Максиму Некрасову, выступающему в танцах на льду в дуэте с Василисой Кагановской, сняли с руки гипс, наложенный в результате вывиха из-за столкновения во время разминки на контрольных прокатах в Москве.

«Гипс снят, Василиса с Максимом готовятся к турниру [в Казахстане] в штатном режиме», – приводит «РИА Новости Спорт» слова знакомого с ситуацией источника.

19 сентября перед ритм-танцем на разминке второй группы участников в танцах на льду Егор Гончаров, выступающий в дуэте с Анной Щербаковой, упал и столкнулся с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым. Максим долго не мог подняться со льда. Позднее дуэт снялся с обоих прокатов мероприятия. Следующим турниром, на котором планируют выступить фигуристы, является Мемориал Дениса Тена в Алма-Ате.