Слуцкая поддержала Щербакову и Гончарова на фоне критики после травмы Некрасова

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Ирина Слуцкая поддержала дуэт фигуристов Анны Щербаковой и Егора Гончарова на фоне критики со стороны болельщиков после травмы Максима Некрасова, полученной на контрольных прокатах в Москве.

«Хочется отдельно сказать о страшном столкновении на разминке между парами Кагановская/Некрасов и Щербакова/Гончаров. В первую очередь хочу пожелать Максиму здоровья, скорейшего восстановления и возвращения на лёд. Он получил серьёзную травму, мы все за него переживаем.

И отдельно очень хочется поддержать Аню и Егора. Мне правда было очень жаль видеть ребят после этой ситуации и особенно читать ту волну критики, которая на них обрушилась. Им после такого эпизода нужны не обвинения, а поддержка, силы и время, чтобы спокойно восстановиться и снова почувствовать уверенность на льду. Я пересматривала этот момент, и, мне кажется, здесь совершенно точно не стоит искать виноватого. Ребята находились в процессе выполнения элементов и были максимально сконцентрированы на своей работе. Когда ты выполняешь сложный элемент, особенно в парном катании и танцах, ты не всегда физически можешь контролировать всё, что происходит вокруг.

И давайте честно: специально попасть в такую ситуацию и тем более подставить себя под удар невозможно. Ни один спортсмен, находящийся в здравом уме, не будет рисковать собственным здоровьем, чтобы кому-то помешать. На разминке подобные столкновения, к сожалению, случаются. Все спортсмены одновременно работают над своими элементами, отрабатывают дорожки, вращения, твизлы, заходы, и иногда траектории пересекаются буквально за доли секунды. Особенно когда один спортсмен находится спиной к другому. Поэтому здесь я бы не стала делить ребят на правых и виноватых. Это был очень неприятный и страшный эпизод, в котором пострадали обе стороны. Желаю им здоровья, сил и психологического спокойствия», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

19 сентября перед ритм-танцем на разминке второй группы участников в танцах на льду Егор Гончаров, выступающий в дуэте с Анной Щербаковой, упал и столкнулся с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым. Максим долго не мог подняться со льда. Позднее дуэт снялся с обоих прокатов мероприятия. Следующим турниром, на котором планируют выступить фигуристы, являе