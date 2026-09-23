Эмбер Гленн может пропустить свои этапы Гран-при ISU

Олимпийская чемпионка в командном турнире (2026) американская фигуристка Эмбер Гленн планирует выйти на соревнования во второй половине текущего сезона. Об этом спортсменка заявила во время прямого эфира в своём аккаунте в одной из социальных сетей. Таким образом, Гленн может пропустить выступления на этапах Гран-при ISU в США и Японии, на которые была заявлена ранее. Ранее стало известно, что фигуристка принимает участие в телепроекте Dancing with the Stars.

Гленн 26 лет, она исполняет на соревнованиях элемент повышенной сложности – тройной аксель. На Олимпийских играх – 2026 она заняла пятое место.