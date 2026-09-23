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«Очень понравилась молодёжь». Ирина Слуцкая подвела итоги контрольных прокатов

«Очень понравилась молодёжь». Ирина Слуцкая подвела итоги контрольных прокатов
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые прошли в Москве 19 и 20 сентября.

«Сезон только начинается. Контрольные прокаты сборной России — это ещё не соревнования и не тот момент, когда спортсмены должны показывать свой максимум. Но уже сейчас можно увидеть, в каком направлении движется команда. Я смотрела прокаты скорее фрагментами, и, конечно, было заметно, что события последних дней, связанные с Камилой Валиевой и Марком Кондратюком, не могли не сказаться на ребятах. В такие моменты эмоциональное состояние спортсменов очень сильно влияет на всё: на концентрацию, на уверенность, на качество исполнения. Было непросто на это смотреть.

Но при этом мне очень понравилась молодёжь. Видно, что у ребят есть хорошие задатки, интересные программы, есть желание заявить о себе. Сейчас многие только входят в сезон, и по мере того, как программы будут вкатываться, физическая и техническая составляющие будут набирать обороты. А лидеры уже начинают показывать себя и у юношей, и у девушек. Поэтому мне кажется, впереди нас ждёт действительно интересный сезон. Кто-то из ребят уже имеет опыт международных соревнований, кто-то только начинает выходить на этот уровень. И очень интересно будет наблюдать за их развитием и конкуренцией между собой», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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