Стал известен состав первого этапа Гран-при России среди юниоров в Москве

В пятницу, 25 сентября, в Москве стартует первый этап Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров «Лёд мечты». Спортсмены выступят во всех четырёх дисциплинах. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников соревнований, с которым «Чемпионат» предлагает ознакомиться.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Предварительный состав участников:

Девушки: Ксения Логачёва, Мирослава Лезина, Дарья Лебедева, Валерия Лукашова, Диана Мильто, Майя Сарафанова, Софья Смагина, Виктория Стрельцова, Ярослава Быстрова, Арина Марусич, Варвара Авдеева, Алёна Галкина, Елизавета Крылова, Дарья Царегородцева, София Шепелева, Риана Ганиева, Арина Коршунова, Алёна Болдырева.

Юноши: Захар Колобов, Михаил Алексахин, Павел Грибуля, Даниил Жолобов, Илья Малышев, Георгий Терехов, Артём Федотов, Степан Юров, Владислав Левичев, Дмитрий Железняк, Ярослав Крегель, Кирилл Андреянов, Максим Бадави, Константин Волков, Эдуард Камоев, Алексей Пычин, Макар Солодников, Искандер Амиров.

Пары: Мария Карпанова/Артём Устинов, Ангелина Кулагина/Максим Ихсанов, Арина Парсегова/Матвей Богданов, Полина Сажина/Алексей Белкин, Дарья Самохвалова/Роман Романычев, Майя Бабиченко/Максим Савинский, Софья Звездина/Дмитрий Шеремет, Дарья Третьякова/Александр Саморуков.

Танцы на льду: Ульяна Трушникова/Кирилл Ведерников, Полина Тихонова/Матвей Лысов, Мария Фефелова/Артём Валов, Софья Грабчак/Максим Полторак, Полина Жарова/Алексей Столяров, Арина Новикова/Кирилл Лихачёв, Елизавета Ростилова/Денис Ауров, Устинья Смирнова/Матвей Шипилов, Полина Неганова/Степан Чучкалов, Милана Чегемова/Кирилл Евграфов, Полина Пунегова/Дмитрий Кашубин.