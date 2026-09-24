«Сложно судить, что будет дальше». Сихарулидзе — о возвращении Валиевой в спорт

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе верит, что чемпионка мира среди юниоров, участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева сумеет вновь освоиться в спортивной среде и показать достойное катание.

«Пока сложно судить, что будет дальше. У Камилы Валиевой не до конца получились обе программы на этих прокатах, но это ни о чём не говорит. Не будем забывать, что она не выступала на соревнованиях четыре года. Снова начинать соревновательную жизнь очень непросто, но верю, что за этот сезон Камила вновь освоится в спортивной среде и сможет показывать серьёзное катание», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Напомним, Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025-го она официально имеет право выступать на соревнованиях после завершения срока допинг-дисквалификации.