Хуснутдинова раскрыла главный совет, который ей дала Этери Тутберидзе

Победительница этапа Гран-при России, ученица Этери Тутберидзе фигуристка Дина Хуснутдинова поделилась главным советом, который получила от своего тренера.

«Какой главный совет дала Этери Георгиевна? Никогда в себе не сомневаться, потому что сомнения только мешают. Когда я начинаю сомневаться даже на тренировках, думаю: получится — не получится, это значит, что уже 50 на 50. Нужно всегда быть в себе уверенной и работать, работать и ещё раз работать», — приводит Хуснутдиновой ТАСС.

Российская фигуристка находится в списке запасных на турнир серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который пройдёт в Алма-Ате, Казахстан, с 7 по 10 октября.