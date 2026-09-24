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Инна Гончаренко выложила фото с Аделией Петросян после контрольных прокатов — 2026/2027

Инна Гончаренко выложила фото с Аделией Петросян после контрольных прокатов — 2026/2027
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Инна Гончаренко, тренер по фигурному катанию, с которой ранее начала сотрудничать трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр — 2026 Аделия Петросян, в социальных сетях поделилась фото с фигуристкой с контрольных прокатов сборной России — 2026/2027.

Фото: Из личного архива Инны Гончаренко

На контрольных прокатах Петросян исполнила короткую программу под музыку The Show Must Go On — Oneil, Kanvise, Ercodes, хореографом выступила Анжелика Крылова. Для произвольной программы спортсменка использовала музыку к сериалу «Игра престолов» — Ramin Djawadi (хореограф Артём Федорченко).

В прошлом сезоне-2025/2026 Аделия Петросян стала единственной представительницей России в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане. Фигуристка заняла шестое место. Летом Аделия покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе.

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