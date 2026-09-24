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«Сезон открыли!» Кондратюк поблагодарил за поддержку на контрольных прокатах — 2026/2027

«Сезон открыли!» Кондратюк поблагодарил за поддержку на контрольных прокатах — 2026/2027
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Чемпион России и Европы 2022 года в одиночном катании Марк Кондратюк после контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию — 2026/2027 опубликовал пост, в котором поблагодарил болельщиков и тренеров за поддержку.

«Спасибо большое всем за поддержку. Сезон открыли!» — написал Кондратюк на своей странице в социальной сети, приложив фото.

Фото: Из личного архива Марка Кондратюка

На контрольных прокатах Кондратюк чисто откатал произвольную программу, исполнив два четверных прыжка. В короткой программе спортсмен упал на заходе во вращение.

Напомним, за несколько дней до отправления на турнир серии «Челленджер» в Токио, Япония, Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал у фигуриста статус нейтрального атлета. Из-за этого первым стартом для Кондратюка стали контрольные прокаты.

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