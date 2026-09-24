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Малинин — о Трусовой: с нетерпением жду встречи. Познакомиться с ней было бы круто

Малинин — о Трусовой: с нетерпением жду встречи. Познакомиться с ней было бы круто
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Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал о желании познакомиться с серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года россиянкой Александрой Игнатовой (Трусовой).

«Это было просто потрясающе, чувак. Она восстановила четверной лутц, понимаешь? Я действительно очень рад за неё.

С нетерпением жду встречи – я ещё ни разу не встречался с ней лично, так что познакомиться с ней было бы действительно круто. Знаешь, как ни странно, но я до сих пор с ней не знаком», — приводит слова Малинина телеграм-канал Malination со ссылкой на стрим спортсмена на Twitch.

На турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, Трусова заняла второе место, исполнив в произвольной программе четверной лутц. В произвольной программе на контрольных прокатах сборной России Александра также сделала лутц в четыре оборота.

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