Малинин — о Трусовой: с нетерпением жду встречи. Познакомиться с ней было бы круто

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал о желании познакомиться с серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года россиянкой Александрой Игнатовой (Трусовой).

«Это было просто потрясающе, чувак. Она восстановила четверной лутц, понимаешь? Я действительно очень рад за неё.

С нетерпением жду встречи – я ещё ни разу не встречался с ней лично, так что познакомиться с ней было бы действительно круто. Знаешь, как ни странно, но я до сих пор с ней не знаком», — приводит слова Малинина телеграм-канал Malination со ссылкой на стрим спортсмена на Twitch.

На турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, Трусова заняла второе место, исполнив в произвольной программе четверной лутц. В произвольной программе на контрольных прокатах сборной России Александра также сделала лутц в четыре оборота.