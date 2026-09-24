«Зная её бойцовский характер». Сихарулидзе — о физической форме Аделии Петросян

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе уверен, что через несколько месяцев трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр — 2026 Аделия Петросян восстановит физическую форму и продолжит бороться с соперницами.

«Конечно, мы внимательно следим за Аделией. Помним, как она готовилась к Олимпиаде и как великолепно боролась на Олимпийских играх. Сейчас она находится на стадии восстановления и, наверное, не требовала от себя многого на этих прокатах. Программы у неё получились очень неплохие. В элементах были ошибки, но, зная бойцовский характер Аделии, уверен, что через пару месяцев она будет в очень хорошей форме и продолжит бороться со всеми нашими девушками. Не стоит сейчас оценивать её первую пробу пера в сезоне слишком строго. Ей нужно немного времени, чтобы восстановиться и войти в форму. Петросян — фантастическая спортсменка», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Летом Аделия покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе. Сейчас спортсменка тренируется под руководством Инны Го