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«Зная её бойцовский характер». Сихарулидзе — о физической форме Аделии Петросян

«Зная её бойцовский характер». Сихарулидзе — о физической форме Аделии Петросян
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе уверен, что через несколько месяцев трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр — 2026 Аделия Петросян восстановит физическую форму и продолжит бороться с соперницами.

«Конечно, мы внимательно следим за Аделией. Помним, как она готовилась к Олимпиаде и как великолепно боролась на Олимпийских играх. Сейчас она находится на стадии восстановления и, наверное, не требовала от себя многого на этих прокатах. Программы у неё получились очень неплохие. В элементах были ошибки, но, зная бойцовский характер Аделии, уверен, что через пару месяцев она будет в очень хорошей форме и продолжит бороться со всеми нашими девушками. Не стоит сейчас оценивать её первую пробу пера в сезоне слишком строго. Ей нужно немного времени, чтобы восстановиться и войти в форму. Петросян — фантастическая спортсменка», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Летом Аделия покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе. Сейчас спортсменка тренируется под руководством Инны Го