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«Пока рано говорить». Сихарулидзе — о возвращениях Трусовой и Валиевой

«Пока рано говорить». Сихарулидзе — о возвращениях Трусовой и Валиевой
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе считает преждевременным делать выводы об успешности возвращений в спорт чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой и серебряного призёра Олимпиады — 2022 Александры Трусовой (Игнатовой).

«Я рад, что девушки вернулись, что они борются, соревнуются, много тренируются, готовятся к сезону. Но пока рано говорить, насколько успешным будет их возвращение — давайте дождемся хотя бы чемпионата страны и увидим, как они будут выступать в той форме, в которой должны быть к концу декабря», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Трусова вернулась в спорт после рождения сына, а Валиева вышла на соревновательный лёд после окончания допинг-дисквалификации.

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