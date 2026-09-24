«Пока рано говорить». Сихарулидзе — о возвращениях Трусовой и Валиевой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе считает преждевременным делать выводы об успешности возвращений в спорт чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой и серебряного призёра Олимпиады — 2022 Александры Трусовой (Игнатовой).

«Я рад, что девушки вернулись, что они борются, соревнуются, много тренируются, готовятся к сезону. Но пока рано говорить, насколько успешным будет их возвращение — давайте дождемся хотя бы чемпионата страны и увидим, как они будут выступать в той форме, в которой должны быть к концу декабря», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Трусова вернулась в спорт после рождения сына, а Валиева вышла на соревновательный лёд после окончания допинг-дисквалификации.